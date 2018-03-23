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Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

Экономика и бизнес
23 марта, 13:59 UTC+3 МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Решение понизить ставку с 7,5% до 7,25% было принято на фоне рекордно низкой инфляции

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Рубль нейтрально отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку до 7,25% с 7,5% годовых, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В частности, курс доллара после обнародования решения по ключевой ставке остался на уровне 57,17 рублей, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. До решения ЦБ по ставке курс доллара находился на этой же отметке.

Курс евро после решения ЦБ торгуется на уровне около 70,5 рубля, что на 5 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов. До решения Банка России по ставке курс евро находился на отметке 70,48 рубля.

Банк России ранее в пятницу понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, что стало вторым понижением с начала года.

Инфляционные ожидания в России снизились в феврале до новых минимумов - 8,4% с 8,9% в январе - на фоне годовой инфляции в 2,2%. На прошлой неделе ЦБ не исключил роста экономики на 0,4% в январе - марте 2018 года в квартальном выражении и на 0,5% в апреле - июне, а также повышения оценки роста ВВП за 2017 год с нынешних 1,5%.

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