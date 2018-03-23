Греф: Россию может ждать значительный возврат капиталов из офшоров в ближайший год

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россию может ждать значительный возврат капитала из офшорных зон в ближайший год, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью, опубликованном в пятницу бразильской газетой Valor Economico.

"Мы уже наблюдаем достаточно значительный возврат капитала. Сложно прогнозировать, но моя интуиция подсказывает мне, что в следующие 12 месяцев мы увидим возврат существенных объемов капитала", - сказал Греф.

Отвечая на вопрос, повлияет ли это на российский рубль, он отметил, что "это зависит от стерилизации этого капитала". "Пока Центробанк и Министерство финансов справляются с этой задачей хорошо", - констатировал глава Сбербанка.

Россия открыта для иностранного капитала, сказал Греф. "В России работает много дочерних компаний иностранных банков. В этом смысле наш рынок полностью либерален. Для иностранного капитала в России нет никаких препятствий", - сказал Греф.

Нужны реформы

По мнению главы Сбербанка, перед Россией в ближайшее время стоит несколько ключевых задач. В первую очередь, это необходимость проведения реформ и внедрение инноваций.

"Мы сталкиваемся с технологическими трудностями, поскольку технологии развиваются очень быстрыми темпами, и оставаться в курсе последних инноваций, сохраняя при этом конкурентоспособность, - очень сложная задача. Вероятно, третья задача - диверсификация экономики, так как приблизительно четверть экономики по-прежнему зависит от нефти и газа. Я думаю, что это три ключевые задачи", - сказал он.

По его мнению, высокий уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину со стороны населения и поддержка парламента позволят главе государства успешно проводить необходимые реформы.

"У президента Путина есть поддержка парламента. В связи с этим я думаю, что никаких проблем с проведением реформ не возникнет <…> Сегодня уровень доверия к президенту очень высок <…> Я думаю, что можно сформировать хорошую команду, потому что есть достаточное количество специалистов, которые могут заняться очень качественным проведением реформ, не допуская отрицательных социальных последствий", - считает Греф.

Использование нацвалют и цифровизация

Глава Сбербанка заявил также, что использование национальных валют в торговле, предложенное БРИКС, окажет "достаточно благоприятное влияние, поскольку создание альтернативных инструментов расчетов - всегда очень хорошо". "Ведь это отход от монополий и монополистических инструментов в торговле. Если нам действительно удастся развить такие расчеты, это будет прекрасно", - добавил он.

Говоря о курсе на цифровизацию банковской системы, ставшем одной из главных тем первой в 2018 году встречи стран БРИКС в Кейптауне в феврале, Греф выразил мнение, что "банки должны трансформироваться в технологические компании - полностью цифровизированные компании". "Мы должны оказывать все предлагаемые нами услуги в электронном виде и в режиме реального времени", - сказал Греф.