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Самолеты "Нордавиа" начнут летать по направлению Орск - Москва

Экономика и бизнес
23 марта, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Первый рейс будет выполнен 4 апреля

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордавиа" с 4 апреля начнет выполнять полеты по направлению Москва - Орск (Оренбургская область), сообщил в пятницу ТАСС директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям компании "Нордавиа - Региональные авиалинии" Виктор Аношкин.

В настоящее время данное направление обслуживают "Саратовские авиалинии". Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля.

"Рейсы Москва - Орск заведены в расписание, на них открыта продажа билетов. Маршрут будет работать с 4 апреля по 27 октября", - сказал Аношкин, не уточнив стоимость билетов. По его словам, рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing-737.

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Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

В аэропорту Орска ТАСС подтвердили информацию о смене перевозчика и уточнили, что до 31 марта направление Москва - Орск обслуживает авиакомпания "Саратовские авиалинии". С 4 апреля перевозчиком на рейсе будет "Нордавиа". Комментарий "Саратовских авиалиний" ТАСС пока получить не удалось.

11 февраля самолет авиакомпании "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.

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