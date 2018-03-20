Росавиация требует приостановить полеты Ан-148 только от "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Росавиация направила директиву в авиакомпанию "Саратовские авиалинии" о приостановке полетов самолета Ан-148. Вместе с тем, других авиакомпаний такая мера не коснется, следует из сообщения Росавиации.

Ранее руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин сообщал журналистам, что планируется приостановить полеты всех самолетов Ан-148 в РФ.

"Росавиация направила в авиакомпанию ["Саратовские авиалинии"] директиву о приостановке выполнения полетов на самолетах Ан-148 до устранения выявленных замечаний и несоответствий в полном объеме. Вместе с тем Росавиация информирует о том, что в другие авиакомпании гражданской авиации, имеющие в своем парке Ан-148, директивы о приостановке полетов этих типов воздушных судов Федеральное агентство воздушного транспорта не направляло", - пояснили в ведомстве.

В российских авиакомпаниях, как отметили в Росавиации, эксплуатируется 15 самолетов Ан-148. Четыре самолета, в том числе, используются авиакомпанией "Саратовские авиалинии".

Внеплановая проверка "Саратовских авиалиний" и аэропорта Домодедово была инициирована после авиакатастрофы в начале февраля. Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедова, обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли.

Самолет АН-148 поступил в эксплуатацию в июне 2009 года. Серийно производится на Украине на "Серийном заводе "Антонов" (Киев) и, по лицензии, в России - в ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО). Основные гражданские эксплуатанты - специальный летный отряд "Россия", "Саратовские авиалинии", "Ангара". По состоянию на конец 2017 года было произведено 43 Ан-148. Также среди эксплуатантов - ВВС России (12 самолетов), северокорейская Air Koryo (2) и кубинская Cubana de Aviation (6). На базе Ан-148 создана удлиненная модификация Ан-158 (первый полет в 2010 году) и транспортная версия Ан-178 (первый полет в 2015 году). Также Ан-148 используется как президентский самолет главой Украины Петром Порошенко.