ЦБ ожидает укрепления рубля в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ в обновленном базовом сценарии развития российской экономики ожидает укрепления рубля в среднесрочной перспективе, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"В условиях более высоких поступлений по текущему счету рубль будет крепче, чем в декабрьском базовом сценарии. При этом в условиях действия бюджетного правила, сглаживающего колебания курса рубля, существенного вклада курса в динамику инфляции на среднесрочном горизонте не ожидается", - отмечается в докладе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на существенное снижение влияния колебаний нефтяного рынка на экономические условия в России. В частности, курс рубля стал менее чувствительным к ценам на нефть, также сократились масштабы влияния этого фактора на широкий круг потребительских цен.