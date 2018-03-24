В Японии считают, что перед встречей Путина и Абэ нужно конкретизировать больше проектов

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Перед предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ необходимо, чтобы как можно больше проектов японско-российского экономического сотрудничества обрели форму. Об этом заявил в субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко перед началом встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным и вице-премьером РФ Ольгой Голодец.

"Я очень хочу, чтобы в преддверии встречи лидеров наших стран в мае как можно больше проектов приобрели форму", - сказал он.

Орешкин и Голодец находятся с визитом в Осаке, где проходит российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран.

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае 2017 года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии в мае посетит Россию и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).