Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии считают, что перед встречей Путина и Абэ нужно конкретизировать больше проектов

Экономика и бизнес
24 марта, 7:30 дата обновления: 24 марта, 7:54 UTC+3

В субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко проводит встречу с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным и вице-премьером РФ Ольгой Голодец

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Перед предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ необходимо, чтобы как можно больше проектов японско-российского экономического сотрудничества обрели форму. Об этом заявил в субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко перед началом встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным и вице-премьером РФ Ольгой Голодец.

"Я очень хочу, чтобы в преддверии встречи лидеров наших стран в мае как можно больше проектов приобрели форму", - сказал он.

Орешкин и Голодец находятся с визитом в Осаке, где проходит российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран.

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае 2017 года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии в мае посетит Россию и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2018
Персоны
Абэ, Синдзо Голодец, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
В Нидерландах вышла газета, рассказывающая о реальном положении дел в России
4
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
5
Васильев: фигуристка Загитова на ЧМ оказалась не готова к тому, что может ошибаться
6
Российские фигуристки впервые с 2013 года остались без медалей чемпионата мира
7
Times утверждает, что до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама