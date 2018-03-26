Комитет Госдумы поддержал законопроект об отмене НДФЛ на выплаты семьям с детьми

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, отменяющий подоходный налог с ежемесячных выплат семьям с детьми.

Наряду с существующими выплатами и пособиями гражданам, имеющим детей, с 1 января 2018 года введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Исходя из правовой природы таких выплат, их можно отнести к категории выплат социального характера, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим в ст.217 Налогового кодекса (НК) РФ предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых НДФЛ, за счет отнесения к таким доходам ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Законопроект подготовлен в целях усиления мер материальной поддержки семей, имеющих детей, и сохранения позитивных демографических тенденций в стране, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением первого ребенка началась 1 января 2018 года. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году - 10,8 тыс. рублей, в 2020 году - 11,1 тыс. рублей.