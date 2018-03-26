Собянин заявил, что в Москве задан тренд на реальное снижение коммунальных тарифов

МОСКВА. 26 марта. /ТАСС/. Тренд, когда тарифы в Москве ежегодно росли, за последние годы изменился в сторону реального снижения, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин, который принял участие в церемонии открытия открытия Высшей школы тарифного регулирования при Российской экономическом университете (РЭУ) имени Г.В.Плеханова.

"Давно ожидаемое событие - открытие Высшей школы регулирования тарифов. Москвичи хорошо знают, что такое тарифное регулирование, оплачивая каждый месяц услуги за воду, за электричество, за тепло, за жилищные услуги, подсчитывая и давая оценку, эмоциональную порой", - рассказал Собянин на церемонии в понедельник.

Мэр отметил, что предприятия и организации Москвы, экономика города во многом зависят от правильного тарифного регулирования.

"За последние годы мы изменили тренды, когда тарифы росли каждый год выше, чем инфляция, иногда в разы. За последние восемь лет сопоставимые тарифы на коммунальные, жилищные услуги снизились на 12%. Это немного, но тренд сам задан - не на увеличение, а на реальное снижение", - заявил Собянин.

Он поблагодарил руководителя ФАС Игоря Артемьева за то, что он занялся вопросом тарифного регулирования в России.

"ФАС показала, что может решать самые сложные задачи. Внедрение 44-го федерального закона по государственным закупкам, контроль за закупочной деятельностью, государственный заказ принес стране сотни миллиардов экономии. Только по Москве экономия на государственных закупках составляет около 160 млрд рублей ежегодно", -сказал мэр, обратившись к руководителю ФАС, присутствовавшему на церемонии.

Программы школы тарифного регулирования

Первая 72-часовая образовательная программа Высшей школы тарифного регулирования создана по заказу ПАО "Россети". В дальнейшем в школе планируются новые учебные программы, среди них: "Тарифное регулирование ЖКХ", "Тарифное регулирование связи", "Тарифное регулирование транспорта" и другие.