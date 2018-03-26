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Эксперт: закон о цифровой экономике усилит борьбу с отмыванием доходов

Экономика и бизнес
26 марта, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По мнению председателя правления АЮР Владимира Груздева, также в перспективе "будет появляться все больше проектов на блокчейне, поскольку эту технологию можно использовать практически в любой сфере"

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Закон о цифровой экономике поспособствует усилению борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Такое мнение в понедельник высказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается создать основу для регулирования правоотношений в рамках цифровой экономики. Как пояснил Крашенинников, инициативой предлагается закрепить в Гражданском кодексе (ГК) РФ несколько базовых положений, которые позволят регулировать рынок новых объектов экономических отношений ("токены", "криптовалюта"), обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде ("смарт-контракты", "самоисполняемые сделки" и др.) и предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по таким сделкам.

"Принятие законопроекта позволит снизить риски использования цифровых объектов для легализации доходов, полученных преступным путем, либо для финансирования терроризма", - заявил Груздев ТАСС.

Он отметил, что на данный момент криптовалюты непредсказуемы тем, что "пока не существует ни механизмов спасения цифровых средств, ни закрепленного юридического статуса расчетов с использованием криптовалют и смарт- контрактов, фиксирующих факт сделки".

"Закрепление основных понятий цифровой экономики в правовом поле позволит начать путь к формированию прозрачной системы использования криптовалют и проведения криптовалютных операций, что важно для защиты вопросов национального экономического суверенитета и обеспечения безопасности участников цифрового рынка", - сказал Груздев, предположив, что принятие законопроекта также позволит прийти к легализации сбора и обработки больших данных.

По мнению эксперта, также в перспективе "будет появляться все больше проектов на блокчейне, поскольку эту технологию можно использовать практически в любой сфере: и в здравоохранении, и в образовании, и в строительстве, например, обеспечивая защиту интересов дольщиков". При этом, внедрение блокчейна в государственных структурах и процедурах, полагает он, в любом случае повлечет институциональные изменения.

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