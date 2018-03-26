"Мегафон" может стать миноритарием объединенной компании "Евросети" и "Связного"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" рассматривает возможность заключения сделки с группой Solvers бизнесмена Олега Малиса по объединению "Евросети" и "Связного", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мегафон" и группа SLV Олега Малиса обсуждают сделку по объединению бизнесов Связного и Евросети, в результате которой "Мегафон" может стать миноритарным акционером объединенной компании", - рассказали в пресс-службе.

Ретейлер "Связной" на данный момент находится под контролем группы компаний Solvers. В свою очередь "Евросеть" на 100% принадлежит "Мегафону".

В компании не уточнили, сколько акций может получить оператор в случае заключения сделки.

В декабре 2017 года гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил, что оператор планирует в течение месяца после завершения сделки по разделению "Евросети" объединить ее с другим ритейлером, при этом исполнительный директор компании Геворк Вермишян уточнял, что "Мегафон" считает наиболее вероятным объединение "Евросети" со "Связным".

Сделка между Veon и "Мегафоном" по разделению бизнеса сети салонов сотовой связи "Евросеть" была закрыта в конце февраля 2018 года.

Контролирующим акционером "Связного" является группа Solvers. Svyaznoy N. V. - холдинговая компания группы "Связной", "Связной Логистика", подконтрольна Trellas Enterprises Limited. Сеть "Связного" насчитывает около 2 тыс. 700 салонов.

"Евросеть" до 2008 года принадлежала ее основателю Евгению Чичваркину. Осенью 2008 года он продал эту компанию Александру Мамуту, который, в свою очередь, продал 49,9% "Евросети" "Вымпелкому" за $226 млн. В декабре 2012 года Мамут продал контрольный пакет "Евросети" за $1,07 млрд - по 25% акций получили "Мегафон" и холдинг Garsdale, 0,1% купил "Вымпелком". Летом 2014 года доля Garsdale перешла "Мегафону", потом операторы владели "Евросетью" на паритетных началах - по 50% акций.