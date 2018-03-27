Uber временно запретили испытывать беспилотные автомобили в Аризоне

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Аризоны Даг Дьюси в понедельник временно запретил американской компании Uber проводить испытания беспилотных автомобилей на территории этого штата после аварии, приведшей неделю назад к гибели женщины в городе Темпе. Соответствующее письмо Дьюси направил руководству Uber, оно опубликовано на сайте губернатора.

"Улучшение положения в области обеспечения общественной безопасности всегда являлось основным положением подхода Аризоны к испытанию автономных средств передвижения. Я полагаю, что данный принцип остается главным приоритетом для всех, кто применяет такие технологии в штате Аризона", - отметил губернатор в письме.

"Инцидент, происшедший 18 марта, представляет собой несомненный пример неспособности выполнить такие пожелания", - добавил Дьюси.

Как сообщалось ранее, 18 марта беспилотный автомобиль марки Volvo, двигавшийся в автономном режиме, в Темпе (штат Аризона) сбил женщину, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте. Машина была оборудована двумя камерами наблюдения, одна из которых была направлена на дорогу, а другая - на водительское кресло. Полиция проверила видеозаписи с этих камер и выяснила, что женщина возникла перед транспортным средством неожиданно, и избежать этого инцидента якобы было невозможно. Женщина от полученных травм позднее скончалась в больнице.

Средства массовой информации США подчеркивают, что это ЧП стало первым известным случаем гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. Компания Uber в связи с инцидентом приняла решение временно прекратить испытания своих беспилотных автомашин в Темпе, Финиксе (штат Аризона), Питтсбурге (Пенсильвания), Сан-Франциско (Калифорния) и Торонто (канадская провинция Онтарио). Как долго будет сохраняться в силе этот запрет, не уточняется.