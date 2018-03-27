Лоукостер "Победа" открыл авиарейсы из Москвы в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Калининград, с апреля перевозчик начнет полеты в Калининград из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС во вторник в дирекции калининградского аэропорта Храброво.

"Вчера [26 апреля] вечером в Калининград прибыл первый самолет авиакомпании из Москвы и в тот же день вылетел в обратным рейсом в столицу", - сказала представитель дирекции авиаузла Наталья Грицун. С 18 апреля "Победа" планирует приступить к выполнению рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Калининград, добавила собеседница агентства.

Ежедневный рейс из Москвы в Калининград "Победа" будет выполнять в вечернее время самолетами Boeing 737-800. На маршруте Санкт-Петербург - Калининград полеты будут выполнять те же самолеты, также по одному в день во второй половине дня, уточнила представитель Храброво.

"Победа" начала полеты из Москвы в Калининград 4 ноября 2015 года, предлагая пассажирам билеты по цене от 999 до 2 499 рублей в зависимости от даты. Весной 2016 года Калининград исключили из расписания полетов компании из-за разногласий с местным аэропортом.

С 15 февраля этого года "Победа" вновь открыла продажу билетов на калининградское направление из Москвы и Петербурга. В день запуска продаж на период с 25 марта до 27 октября (до конца летнего расписания полетов 2018 года) на оба новых направления, по сообщению перевозчика, предложили не менее 2 тыс. билетов по минимальному тарифу - 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Сейчас стоимость билетов из Москвы в Калининград, согласно данным с сайта авиакомпании, составляет от 1999 до 2999 рублей.