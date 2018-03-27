ЦБ завершит в апреле проверку "Возрождения" по операциям банка и сделкам с Промсвязьбанком

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России в апреле 2018 года завершит проверку банка "Возрождения", связанную с кассовыми операциями, операциями по снятию наличных средств клиентами кредитной организации, а также с операциями с Промсвязьбанком. Это следует из годовой отчетности банка "Возрождение" по международным стандартам финансовой отчетности.

"В декабре 2017 года в банке началась новая проверка Банка России. Основным фокусом данной проверки являются кассовые операции банка и операции по снятию наличных средств клиентами банка со своих счетов, операции с ценными бумагами и операции с Промсвязьбанком", - говорится в отчете.

В банке при этом отмечают, что в настоящее время кредитной организации не известно о каких-либо существенных замечаниях в ходе проверки, которые бы могли оказать влияние на его финансовое положение или на соблюдение нормативов ЦБ РФ.

В начале 2017 года в банке "Возрождение" прошла комплексная проверка ЦБ. По ее результатам банк получил акт о проверке и предписание на формирование дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, которые были исполнены к концу декабря.

Ранее сообщалось о переговорах бизнесмена Сулеймана Керимова с основными владельцами банка "Возрождение" - братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми - о покупке их доли в кредитной организации. Вторым претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ "Благосостояние".

Вхождение представителей близкого к Керимову фонда Bonum Capital в совет директоров банка "Возрождение" подтверждает намерение фонда стать его акционером, отмечал ТАСС заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Bonum Capita Антон Аверин. В то же время присутствие в совете директоров всех членов действующего состава правления, а также Тамджида Басуниа - ведущего независимого директора из прошлого состава совета - свидетельствует о преемственности руководства, что имеет первостепенное значение для сохранения исторической стратегии и ключевых ценностей банка "Возрождение", отметил он.

О банке

Банк "Возрождение" входил в группу банковских активов компании Promsvyaz Capital B.V., в который также входил Промсвязьбанк (в настоящее время санируется Фондом консолидации банковского сектора).

В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых, которые, по предписанию ЦБ, до середины марта должны снизить долю в банке до 10%.