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Кабмин утвердил ООО "Экоком" подрядчиком работ по рекультивации полигона "Кучино"

Экономика и бизнес
27 марта, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Ранее компания запустила систему утилизации газа на закрытом мусорном полигоне

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило ООО "Экоком" в качестве единственного исполнителя работ по рекультивации полигона "Кучино" в Балашихе. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце 2017 года экспертный совет при Министерстве экологии и природопользования Московской области рекомендовал Министерству природных ресурсов и экологии РФ утвердить компанию "Экоком" подрядчиком рекультивации закрытого в Подмосковье с широким общественным резонансом мусорного полигона "Кучино". "Первоначально рабочая группа экспертного совета рассмотрела опыт работы 55 компаний, после чего были отобраны 7. Свои предложения по реализации проекта направили четыре, полный комплект необходимых документов представили три - ООО "Вива Транс", ООО "Геосинтетика" и ООО "Экоком". Члены экспертного совета, тщательно изучив документы, большинством голосов поддержали последнюю организацию", - говорится в сообщении пресс- службы Минэкологии.

ООО "Экоком" принадлежит австрийской ECOCOMEnvironmental Technologies GmbH на 90% и еще на 10% генеральному директору российской дочки Оливеру Кайзеру, согласно данным системы СПАРК. Эта же компания сейчас возводит на "Кучино" систему для экстренной утилизации свалочного газа.

Полигон "Кучино" расположен в Балашихинском городском округе Московской области. Он представляет собой плато в 50 га площадью и около 50 метров в высоту. Свалка начала работать в 1960-х годах, за время своей эксплуатации она накопила 13 млн кубометров отходов и превысила разрешенную для нее высоту на 20 метров, сообщили ранее в Росприроднадзоре. Полигон закрыли 23 июня 2017 года власти Подмосковья после требования президента РФ Владимира Путина.

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