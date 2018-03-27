Силуанов заявил о необходимости расширения адресной соцпомощи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин России считает необходимым расширять практику адресной социальной помощи, так как в настоящее время две трети преференций уходят людям с большим достатком. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии Министерства финансов.

"Сегодня две трети налоговых преференций достаются людям с большим достатком, что несправедливо. Надо расширять адресную помощь, принципы которой начали использовать при предоставлении материнского капитала", - сказал министр.

Силуанов отметил, что запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить размер пенсий на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике - на 1,5% ВВП.

В свою очередь глава Счетной палаты Татьяна Голикова на коллегии Минфина отметила, что следует разграничить соцпомощь от соцподдержки. "Существенное внимание нужно уделить совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению. Имею ввиду четкое определение: какие меры социальной защиты уместно осуществить через механизм обязательного социального страхования, какие - через механизм государственного социального обеспечения, то есть фактически бюджетного финансирования", - сказала она.

"Очень важно разграничить социальную помощь от социальной поддержки, что в действующем законодательстве пока перемешано", - заключила она.

"Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса. Именно через финансовую систему возможно это сделать. Сегодня деньги в финансовой системе поступают в основном через банковские вклады, но нужно создавать и более долгосрочные источники финансовых ресурсов. За счет ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 п.п. от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем", - отметил министр.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил перед правительством задачу сделать социальную помощь более справедливой.

Минфин также неоднократно высказывался за переход на адресную помощь. Первый заместитель главы ведомства Татьяна Нестеренко заявляла, что бедность исчезнет в России, когда социальная поддержка от государства будет направляться не по категориям, а тем гражданам, которые действительно в ней нуждается. Она подчеркивала, что об этом свидетельствуют исследования Всемирного банка и международных экспертов. Примером адресной соцпомощи в России сегодня можно назвать проект Минпромторга по продовольственной помощи, который пока находится в разработке.