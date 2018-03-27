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Вице-президент "Лукойла" Шамсуаров подарил жене акции компании почти на 110 млн рублей

Экономика и бизнес
27 марта, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Договор дарения заключили 22 марта

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Старший вице-президент "Лукойла" Азат Шамсуаров подарил жене Гульнаре Шамсуаровой 28,37 тыс. акций компании, говорится в сообщении "Лукойла".

Исходя из текущих котировок, данный пакет можно оценить в 109,7 млн рублей.

В результате доля Шамсуарова сократилась с 0,0098% до 0,0065% акций "Лукойла". Договор дарения был заключен 22 марта.

Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что "Лукойл" может погасить до 10% казначейских акций, или 100 млн акций до конца 2018 года. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.

Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет в компании составит порядка 30%, а вице-президента Леонида Федуна - до 10%. Кроме того глава компании отмечал, что в течение пяти лет "Лукойл" направит $2-3 млрд на buy back.

Совет директоров "Лукойла" одобрил погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе. Оставшиеся планируется использовать в программе мотивации ключевых работников. Ранее "Лукойл" рассматривал возможность продажи казначейских акций на рынке, в том числе на площадках Гонконга или Сингапура.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

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