Главу Интехбанка в Татарстане подозревают в выведении активов банка на 873 млн рублей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Председателя правления Интехбанка в Татарстане Марселя Зарипова и его первого заместителя Елену Наумову подозревают в незаконном выведении активов банка на 873 млн рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

"Председатель правления Интехбанка и его первый заместитель подозреваются в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 года они незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн рублей", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

В отношении 51-летнего Зарипова и 35-летней Наумовой возбуждили уголовные дела.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о возбуждении дела в отношении Наумовой, которая занимала вышеуказанную должность в 2014 - 2017 годы. Банк России 3 марта отозвал лицензию у Интехбанка. По решению Арбитражного суда Татарстана кредитно-финансовое учреждение признано банкротом.

По данным Центробанка, отрицательный капитал Интехбанка составил 14,8 млрд рублей. Временная администрация выявила в деятельности Интехбанка операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также путем переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических лиц.