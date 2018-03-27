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Главу Интехбанка в Татарстане подозревают в выведении активов банка на 873 млн рублей

Экономика и бизнес
27 марта, 14:05 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В отношении Марселя Зарипова и его первого заместителя Елены Наумовой возбудили уголовные дела

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Председателя правления Интехбанка в Татарстане Марселя Зарипова и его первого заместителя Елену Наумову подозревают в незаконном выведении активов банка на 873 млн рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

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"Председатель правления Интехбанка и его первый заместитель подозреваются в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 года они незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн рублей", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

В отношении 51-летнего Зарипова и 35-летней Наумовой возбуждили уголовные дела.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о возбуждении дела в отношении Наумовой, которая занимала вышеуказанную должность в 2014 - 2017 годы. Банк России 3 марта отозвал лицензию у Интехбанка. По решению Арбитражного суда Татарстана кредитно-финансовое учреждение признано банкротом.

По данным Центробанка, отрицательный капитал Интехбанка составил 14,8 млрд рублей. Временная администрация выявила в деятельности Интехбанка операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также путем переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических лиц.

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