Bloomberg: китайская CEFC планирует продать активы на $3,2 млрд

ТАСС, 27 марта. Китайская энергетическая компания "Хуасинь" (China CEFC Energy company), о покупке которой пакета в "Роснефти" было объявлено в 2017 году, планирует продать активы общей стоимостью 20 млрд юаней (около $3,2 млрд). Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, компания создала специальный комитет, который займется рассмотрением активов на продажу. Речь идет о почти 100 проектах компании, в числе которых офисные здания, отели, жилые дома и предприятия.

К настоящему времени ТАСС не удалось получить комментарий от компании CEFC.

О сделке по продаже пакета акций "Роснефти" консорциумом Glencore и QIA было объявлено в сентябре 2017 года. Сообщалось, что китайская компания заплатит за 14,16% акций "Роснефти" €3,9 млрд и сумму, эквивалентную $4,57 млрд. Glencore в феврале сообщал, что ожидает закрытия сделки по продаже 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC в первом полугодии 2018 года. 20 марта глава Glencore Айван Глазенберг, заявил журналистам, что сделка о продаже доли в "Роснефти" китайской CEFC все еще может состояться и она была одобрена властями Китая.

Задержание топ-менеджера

В начале марта ряд китайских СМИ сообщали, что глава "Хуасинь" Е Цзяньмин был задержан властями перед Новым годом по лунному календарю, который наступил 16 февраля, и находится под следствием. В CEFC эти сведения отвергали, однако глава компании на протяжении долгого времени не появлялся на публике.

21 марта South China Morning Post также со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Е Цзяньмин лишился постов в компании и вышел из состава ее акционеров. Президент Чехии Милош Земан направил в Китай делегацию, чтобы прояснить перспективы дальнейшего сотрудничества с финансово-энергетическим конгломератом, который имеет инвестиционные проекты в Чешской Республике. По данным газеты, руководство CEFC в ходе состоявшейся в Шанхае встречи с правительственной делегацией Чехии подтвердило, что Е Цзяньмин попал под следствие "по подозрению в нарушении законов". Как заверили чешских партнеров представители компании, сам конгломерат, как утверждается, не является объектом расследования и продолжает свою работу.