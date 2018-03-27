Первый беспилотный пассажирский поезд запустили в Великобритании

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Первый беспилотный пассажирский поезд в Великобритании запущен между английскими городами Питерборо и Хоршем. Как сообщает газета "Guardian", движение этого поезда является полностью автоматизированным, и машинист, по сути, превратился в швейцара - все его функции свелись к управлению дверями состава.

Проект был осуществлен британской железнодорожной компанией Thameslink Railway, которая занимается обслуживанием одноименной железной дороги. Ее протяженность составляет 225 км, и она насчитывает 68 станций.

По задумке конструкторов, преимущество автоматизации железнодорожного движения заключается в том, что в перспективе это может помочь пассажирам экономить время, а также снизит вероятность человеческой ошибки. Но при всей "самостоятельности" нового поезда, присутствие человека в кабине машиниста необходимо. Ему вверено открывать и закрывать двери, а также следить за работой всех автоматических систем.

Перед тем, как запустить первый подобный беспилотный поезд с пассажирами, разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев. "Технология автоматизированного поезда имеет невероятные перспективы для национальной системы железнодорожных путей", - заявил главный инженер Thameslink Railway Герри Макфадден. "Особенно это относится к самым загруженным маршрутам в Великобритании, где отпадет потребность в дорогостоящих инфраструктурных проектах по их модернизации", - добавил он.

По данным газеты, вся работа над этим проектом заняла около пяти лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд долларов).

Процесс автоматизации все больше охватывает современный мир. Так, недавно представители шанхайского метрополитена в Китае заявили о своих планах начать тестовые прогоны полностью автоматизированных поездов до конца марта этого года.