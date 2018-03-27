Украина и РФ проведут новый раунд переговоров по газу в апреле

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Компании "Нафтогаз" и "Газпром" договорились провести очередной раунд переговоров по газовым контрактам в апреле этого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинской компании.

"Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле", - сказано в сообщении. На этой встрече украинская сторона ожидает услышать позицию "Газпрома" относительно требования "Нафтогаза" пересмотреть тариф на транзит газа, а также о дальнейшем использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года.