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Украина и РФ проведут новый раунд переговоров по газу в апреле

Экономика и бизнес
27 марта, 16:19 UTC+3

"Нафтогаз" ожидает на встрече услышать позицию "Газпрома" относительно требования украинской компании пересмотреть тариф на транзит газа

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КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Компании "Нафтогаз" и "Газпром" договорились провести очередной раунд переговоров по газовым контрактам в апреле этого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинской компании.

"Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле", - сказано в сообщении. На этой встрече украинская сторона ожидает услышать позицию "Газпрома" относительно требования "Нафтогаза" пересмотреть тариф на транзит газа, а также о дальнейшем использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года.

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