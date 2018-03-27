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Reuters: британские автовладельцы подали в суд на Volkswagen по делу о дизельном скандале

Экономика и бизнес
27 марта, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что автопроизводитель занижал показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах с помощью программного обеспечения

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ТАСС, 27 марта. Адвокаты подали во вторник несколько жалоб в Высокий суд Лондона на германского автопроизводителя Volkswagen от более чем 50000 британских автовладельцев с требованием компенсации по "дизельному скандалу". Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, в ходе трехдневных слушаний будет вынесено решение, можно ли объединить все жалобы в коллективный иск. Как отмечает агентство, если такое решение будет принято, то данное дело может стать самым массовым процессом в истории британской судебной практики.

Volkswagen ранее оказался в центре громкого скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие транспортные средства отвечали принятым экологическим нормам лишь на бумаге. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. В марте 2017 года по аналогичному иску в американском суде Volkswagen признал свою вину в фальсификации данных о выбросах вредных веществ, согласившись выплатить властям США штраф в размере $4,3 млрд.

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