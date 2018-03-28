"Ъ": заказанные через интернет товары из Китая предлагают проверять на границе

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной таможенной службе (ФТС) России ввести проверки посылок с покупками из-за рубежа с целью выявления в них несертифицированных детских товаров. Большинство несертифицированной продукции поступает из Китая, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Издание уточняет, что, согласно предложению АКИТ, если в ходе проверки у детских товаров не окажется сертификата безопасности, такую посылку следует вернуть отправителю.

В настоящее время почти все товары для детей подлежат в России обязательной сертификации, но к продукции, поступающей из-за рубежа в рамках трансграничной торговли, такие требования не предъявляются.

Как сообщает "Коммерсантъ", предложения АКИТ вошли в концепцию противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реализуемых с использованием интернета. Документ уже рассмотрели в ФТС. В ведомстве заявили, что подтверждение соответствия детских товаров должно осуществляться исключительно в форме сертификации.