Объем ввода жилья в РФ в 2017 году, по уточненным данным, составил 79,2 млн кв. м

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минстрой уточнил данные по объему ввода жилья в России по итогам 2017 года. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, выступая на селекторном совещании с регионами.

"Вы знаете, что у нас в конце марта окончательная статистика обычно подводится. Последние цифры - 79,223 млн кв. м. Это очень большой объем, мы с вами прогнозировали не более 76 млн кв. м.", - сказал глава министерства.

Предварительные данные по объему ввода жилья в России по итогам 2017 года составляли 78,6 млн кв. м.

"Результат очень хороший, потому что мы вводили в эксплуатацию те дома, на которые давали разрешения в 2015 году, год был с точки зрения экономики крайне непростой", - подчеркнул Мень.

Достижение высоких объемов ввода жилья в 2017 году стало возможным, в том числе за счет выполнения госпрограмм, отметил руководитель Минстроя. "В рамках подпрограммы стимулирования жилищного строительства, 8,3 млн кв. метров построено. Безусловно, у нас не произошло бы такого ввода большого если бы не эта программа", - сказал министр.