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ЦБ удовлетворил шесть апелляций о невключении глав финорганизаций в "черные списки"

Экономика и бизнес
28 марта, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Первый зампред Банка России Сергей Швецов отметил, что аргументы этих руководителей были "достаточными для принятия такого решения"

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Банк России удовлетворил шесть апелляций о невключении руководителей финансовых организаций в "черный список" по деловой репутации, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на конференции "Ответственность директоров".

"Мы создали механизм, когда люди могут апеллировать к Центральному банку, объясняя, что на самом деле их поведение было добросовестным, что они действовали в соответствии с обычаями делового оборота, и в результате рассмотрения таких апелляций Банк России может исключать их из "черных списков". У нас уже есть шесть апелляций, при рассмотрении которых мы приняли решение о невключении граждан в эти "черные списки", потому что их аргументы, объяснения относительно их собственного поведения в компании были восприняты как достаточные для принятия такого решения", - отметил Швецов. Он также добавил, что около десяти таких апелляций оставлены без удовлетворения.

В 2017 году был принят закон, которым устанавливаются требования к деловой репутации руководителей, должностных лиц и владельцев финансовых организаций. Признаками несоответствия кандидата на должность руководителя банка, главного бухгалтера или его заместителя являются наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, наличие обвинительного приговора суда без назначения наказания ввиду истечения срока давности, привлечение кандидата два и более раз в течение трех лет к ответственности за неправомерные действия при банкротстве юрлица, за преднамеренное или фиктивное банкротство юрлица.

Решение Банка России о признании лица не соответствующим требованиям к квалификации и деловой репутации может быть обжаловано в комиссию регулятора, которая обязана рассмотреть поступившую жалобу и прилагаемые к ней документы в течение 30 дней с даты их поступления. Увеличен с трех до шести месяцев срок действия выданного ЦБ РФ согласия на назначение лица на должность в финансовой организации.

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