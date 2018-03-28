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Башкирия рассчитывает на дивиденды "Башнефти" на уровне прошлых лет

Экономика и бизнес
28 марта, 11:33 UTC+3 УФА УФА 28, марта. /ТАСС

В 2017 году республика получила 6,6 млрд рублей дивидендов

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УФА, 28 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают на дивиденды от участия в "Башнефти" за 2018 год на уровне прошлых лет, сообщил в среду ТАСС вице-премьер региона, министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев.

Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти". За 2017 год республика получила 6,6 млрд рублей дивидендов от компании. "Мы ожидаем на уровне не меньше, чем в прошлые годы, - это про объем дивидендов. Мы рассчитываем, что уровень налогов и иных обязательных платежей, которые "Башнефть" платит, он тоже будет не меньше. И мы ждем такой же уровень благотворительности от "Башнефти", который был в прошлые годы", - сказал Гурьев, добавив, что вопрос дивидендов еще предстоит решить совету директоров и собранию акционеров компании.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть". За тот год компания не платила дивиденды по обыкновенным акциям, направив на выплаты по привилегированным бумагам около 3 млрд рублей. За 2015 год Башкирия получила от "Башнефти" 7,2 млрд рублей дивидендов, за 2014 год - чуть более 5 млрд рублей.

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