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Число миллионеров на Украине в 2017 году увеличилось вдвое

Экономика и бизнес
28 марта, 14:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, марта. /ТАСС

Самым богатым человеком в стране является владелец группы SCM Ринат Ахметов

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КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Число украинцев, задекларировавших доходы более 1 млн гривен (более $38 тыс.), увеличилось в 2017 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Государственной фискальной службы страны.

"Доходы в сумме более 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилась более чем на 50 %", - сказано в сообщении. Наибольшее количество гривневых миллионеров проживает в Киеве - 406 человек, что составляет почти 40% от общего числа.

По данным рейтинга украинского журнала "Новое время", опубликованного в конце 2017 года, самым богатым человеком в стране уже много лет продолжает оставаться владелец группы SCM Ринат Ахметов. Его состояние эксперты оценили в $6,9 млрд, и за год оно выросло на 68%. Следом за ним идет владелец металлургической компании "Интерпайп" Виктор Пинчук, состояние которого оценивается в $1,4 млрд (рост 13%). Тройку лидеров замыкает Константин Жеваго с теми же $1,4 млрд.

Президент Украины Петр Порошенко также продолжает наращивать собственное состояние. По сравнению с 2016 годом он разбогател еще на 7% до $1 млрд, подсчитали эксперты. Ключевым активом главы государства считается кондитерская корпорация Roshen. Сам Порошенко в декларации за 2016 год указал, что он является конечным бенефициарным собственником 99 компаний, в частности акционерного общества "Международный инвестиционный банк", завода "Ленинская кузня", маркетинговой фирмы "Внешэкономсервис", страховой компании "Краина" ("Страна"), инвестфонда "Прайм Эссетс Кэпитал" и других.

В рейтинге издания Порошенко оказался на пятой строчке.

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