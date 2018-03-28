Структура Ростеха победила в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") победил в конкурсе на строительство теплоэлектростанции (ТЭС) в Тамани мощностью до 460 МВт, сообщил ТАСС источник в энергетической отрасли.

"Победителем стал "Технопромэкспорт", - сказал он.

Согласно данным электронной площадки проведения торгов, организатор подвел итоги процедуры 28 марта в 18:27 мск и принял обе заявки к рассмотрению. В "Системном операторе", проводившем торги, пока не комментируют итоги конкурса.

Ранее сообщалось, что процедуру допуска на участие в конкурсе прошли три компании: структура "Росатома" - "ВетроОГК", структура ГК "Ростех" - "Технопромэкспорт" и компания "Фортум" ("дочка" финской Fortum). Но только две из них - "ВетроОГК" и "Технопромэкспорт" - заявились на конкурс.

Официальные итоги конкурса планируется объявить до 1 апреля.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Первый конкурс по выбору инвестора, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию.

Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) - с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет.

Поставка электроэнергии должна начаться в 2021 году.

Строительство электростанции в Тамани призвано покрыть энергодефицит в Краснодарском крае и поддержать стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова.