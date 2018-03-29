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Парк высоких технологий в Якутске откроют до конца года

Экономика и бизнес
29 марта, 5:09 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 29, марта. /ТАСС

По замыслу разработчиков, парк обеспечит высокотехнологичные рабочие места и поможет специалистам республики конкурировать на российском и мировом рынках

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ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. IT-парк в Якутске планируют открыть в конце 2018 года. Это ключевой объект, который должен появиться к 100-летнему юбилею Якутской АССР в 2020 году, сообщил в четверг на заседании правительства и. о. министра экономики Денис Белозеров.

"В конце 2018 года начнет работу парк высоких технологий - IT-парк. В Якутске будет создан комплекс в сфере высоких технологий инновационного сектора экономики, а также новой цифровой экономики Якутии, не связанной с освоением минеральных ресурсов", - сказал Белозеров.

Ранее сообщалось, что правительство Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума подписало рамочное соглашение с китайской компанией Huaqing Housing Holding, которое предусматривает создание IT-парка на территории республики. По мнению региональных властей, соглашение позволит привлечь инвестиции в республику в такие сферы, как IT-технологии и производство промышленного оборудования.

Идея создания парка высоких технологий появилась в 2013 году, ее инициаторы - Ассоциация IT-отрасли РС(Я) и технопарк "Якутия". По замыслу разработчиков, IT-парк обеспечит высокотехнологичные рабочие места и даст возможность якутским IT-специалистам конкурировать на российском и мировом рынках.

Идея встретила поддержку главы Якутии Егора Борисова, после чего строительство парка высоких технологий вошло в программу социально-экономического развития столицы республики, а также вошло в перечень значимых объектов к 100-летию ЯАССР.

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