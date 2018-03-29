ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 29 марта 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Умут" (Республика Дагестан, город Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 533-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в деятельности РНКО "Умут" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в четвертом квартале 2017 года РНКО "Умут" была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов.

В сообщении отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении РНКО "Умут" меры надзорного реагирования. Но руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в "Умут" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.