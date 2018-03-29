Медведев: около 50 тыс. машин продадут в 2018 году по программе льготного кредитования

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Около 50 тыс. автомашин будет продано в текущем году в рамках программы льготного кредитования и лизинга автотехники, на которую правительство выделит около 7 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В районе 7 млрд рублей пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств. Это поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне, поддержать спрос на автомобили, что мы делали в последние годы. Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 тыс. видов техники",- сказал Медведев.

Кроме того, по его словам, субсидии на 2,5 млрд рублей будут распределены среди производителей, которые используют природный газ в качестве моторного топлива.