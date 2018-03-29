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Путин поручил Минэнерго обратить дополнительное внимание на модернизацию НПЗ

Экономика и бизнес
29 марта, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Министр энергетики Александр Новак рассказал главе государства, что в 2017 году было введено восемь установок и общая глубина переработки повысилась уже до 81,3%

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал министра энергетики Александра Новака обратить внимание на вопросы модернизации ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Во время встречи Новак в частности рассказал главе государства, что в минувшем году в нефтяной отрасли продолжилась модернизация нефтеперерабатывающих заводов, было введено восемь установок и общая глубина переработки повысилась уже до 81,3%.

"Там по некоторым компаниям есть еще над чем работать. Нужно на это обратить внимание", - сказал ему на это президент.

Путин также обсудил с министром вопросы электроэнергетики, в частности, применение в этой сфере новых технологий. Новак в целом подвел итоги работы энергетической отрасли за 2017 год, рассказал о крупных международных проектах.

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