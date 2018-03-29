Зампред Сбербанка: возможный запрет Лондона на российские бонды не станет проблемой для РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити не станет большой проблемой для России, но сделает рынок хуже и лишит возможности инвесторов заработать, считает зампред Сбербанка Бэлла Златкис.

"Англичане лишат возможности своих же инвесторов, а Россия без денег не сидит. У нас очень неплохая ситуация с бюджетом, у нас хорошие резервы, большое количество полезных ископаемых и инвестпродукции. Даже если они это сделают, для РФ это не будет большой проблемой", - сказала Златкис журналистам.

The Guardian сообщила 28 марта, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запрета на продажу Россией долговых ценных бумаг в лондонском Сити. Издание утверждает, что такая мера воспрепятствовала бы покупке суверенных бондов РФ большинством европейских и американских инвесторов.

"Я знаю достаточно подробно состав инвесторов евробондов. Я знаю спрос, который в принципе генерируется на этом рынке - это спрос со стороны иностранцев. - сказала Златкис. - Кстати, со стороны наших тоже есть очень большой спрос инвесторов, но в основном всегда удовлетворялся спрос со стороны иностранцев, давали им возможность участвовать в инвестициях в Россию. Известно, кто участвует в инвестициях в страну, тот эту страну как минимум уважает".

По утверждению издания, инициатива запретить РФ продавать бонды в Сити набирает обороты после того, как в минувшем месяце клиринговые палаты лондонского Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков организовать выпуск суверенных евробондов РФ на $4 млрд. Около половины этих бумаг приобрели лондонские инвесторы. Размещение показало, что лазейки в законодательстве ЕС и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций.

Любое ограничение на рынке делает его хуже, считает Златкис.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сегодня также заявил, что возможный запрет Лондона негативно повлияет на нерезидентов.