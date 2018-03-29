Инвестиции в экономику Краснодарского края за 2017 год выросли на 6%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Объем инвестиционных вложений в экономику Краснодарского края по итогам прошлого года вырос на 6% по сравнению с 2016 годом и составил 484 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В прошлом году объем вложений в край вырос на 6% по сравнению с 2016 годом и составил 484 млрд рублей. Для нас это ощутимая цифра", - сказал он на презентации туристического и курортного потенциала края в Торгово-промышленной палате РФ.

Кондратьев отметил, что в прошлом году край посетили 30 иностранных бизнес-делегаций, с которыми заключили определенные договоренности. При этом на сейчас на территории региона уже действуют около 300 предприятий с участием иностранных капиталов из более чем 30 стран.

"Если иностранные инвесторы решат пойти с инвестициями в Краснодарский край, они получат стратегическое преимущество на нашем внутреннем рынке по отношению к тем, кто продолжит думать, заходить ли с инвестициями в Россию и Краснодарский край или подождать", - добавил губернатор.