Бюджет РФ в 2017 году получил от роста цены на нефть дополнительно около 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российский бюджет по итогам 2017 года получил от роста цены на нефть дополнительно 1,2 трлн рублей, компании - 500 млн рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр энергетики Александр Новак.

"В результате более высоких цен, чем в 2016 году, а они были выше почти на $11 и составили в среднем $54,7 за баррель нефти, бюджет Российской Федерации получил дополнительно порядка 1,2 трлн рублей, компании получили около 500 млрд рублей", - сказал министр.

По его словам, общая экспортная выручка в 2017 году была выше примерно на 31 млрд рублей именно по нефти и по газу в результате более высоких цен. Это позитивно повлияло в том числе и на инвестиционные программы, на стабилизацию положения нефтяных компаний и бюджетные доходы.