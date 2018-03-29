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Бюджет РФ в 2017 году получил от роста цены на нефть дополнительно около 1,2 трлн рублей

Экономика и бизнес
29 марта, 15:16 UTC+3 МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Министр энергетики Александр Новак также отметил, что в результате более высоких цен на нефть в 2017 году компании получили около 500 млрд рублей

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российский бюджет по итогам 2017 года получил от роста цены на нефть дополнительно 1,2 трлн рублей, компании - 500 млн рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр энергетики Александр Новак.

"В результате более высоких цен, чем в 2016 году, а они были выше почти на $11 и составили в среднем $54,7 за баррель нефти, бюджет Российской Федерации получил дополнительно порядка 1,2 трлн рублей, компании получили около 500 млрд рублей", - сказал министр.

По его словам, общая экспортная выручка в 2017 году была выше примерно на 31 млрд рублей именно по нефти и по газу в результате более высоких цен. Это позитивно повлияло в том числе и на инвестиционные программы, на стабилизацию положения нефтяных компаний и бюджетные доходы.

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