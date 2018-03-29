Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва будет развивать регулярный речной транспорт только в центре

Экономика и бизнес
29 марта, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Водное сообщение будет развиваться по мере застройки прибрежных территорий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проект по развитию регулярного речного транспорта в столице затрагивает только центральные районы, примыкающие к Москве-реке. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Оценен потенциал в пределах центрального бьефа [участка] между шлюзами в Мневниках и в Коломенском. В центральной части есть смысл транспорт делать", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". Водное сообщение с более отдаленными районами столицы на регулярной основе не рассматривается, так как преодоление шлюзов занимает значительное время, пояснил архитектор.

Развитие регулярного речного транспорта рассматривается для сообщения районов между центром города и районами Москва-сити и ЗИЛ, уточнил Кузнецов. Водный пассажирский транспорт будет развиваться по мере застройки береговых территорий города, отметил Кузнецов. В настоящее время плотность застройки в прибрежных территориях в пять раз меньше чем в среднем по городу, сказал он.

"Я уверен, что мы водный транспорт такой регулярный со временем увидим. Что касается причалов - у нас было в концепции заложено 40 портов, это тоже все работает", - уточнил Кузнецов.

Ранее власти Москвы анонсировали увеличение количества причалов на берегах Москва-реки. В частности, пассажирский причал рядом с парком "Зарядье" на Москве-реке может появиться в 2018 году, ранее сообщал ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
6
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама