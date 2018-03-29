Москва будет развивать регулярный речной транспорт только в центре

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проект по развитию регулярного речного транспорта в столице затрагивает только центральные районы, примыкающие к Москве-реке. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Оценен потенциал в пределах центрального бьефа [участка] между шлюзами в Мневниках и в Коломенском. В центральной части есть смысл транспорт делать", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". Водное сообщение с более отдаленными районами столицы на регулярной основе не рассматривается, так как преодоление шлюзов занимает значительное время, пояснил архитектор.

Развитие регулярного речного транспорта рассматривается для сообщения районов между центром города и районами Москва-сити и ЗИЛ, уточнил Кузнецов. Водный пассажирский транспорт будет развиваться по мере застройки береговых территорий города, отметил Кузнецов. В настоящее время плотность застройки в прибрежных территориях в пять раз меньше чем в среднем по городу, сказал он.

"Я уверен, что мы водный транспорт такой регулярный со временем увидим. Что касается причалов - у нас было в концепции заложено 40 портов, это тоже все работает", - уточнил Кузнецов.

Ранее власти Москвы анонсировали увеличение количества причалов на берегах Москва-реки. В частности, пассажирский причал рядом с парком "Зарядье" на Москве-реке может появиться в 2018 году, ранее сообщал ТАСС.