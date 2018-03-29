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BMW отзывает в РФ более 1,2 тыс. авто из-за возможной нехватки винтов на заднем спойлере

Экономика и бизнес
29 марта, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно, отметили в Росстандарте

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - российский дилер BMW - отзывает в России свыше 1,2 тыс. автомобилей модели Х3, реализованных в 2017-2018 годах, из-за возможной нехватки винтов на заднем спойлере. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва является возможная неустановка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могут слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае - его отсоединение при большой скорости автомобиля", - отмечается в сообщении.

В рамках отзывной кампании все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно, указали в ведомстве.

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