"Нафтогаз": сумма пени за неуплату "Газпромом" долга по решению суда достигла $20 млн

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Сумма пени за невыплату "Газпромом" долга по решению Стокгольмского арбитража достигла около $20 млн. Об этом сообщила в четверг компания "Нафтогаз Украины".

"2,56 (млрд долларов долга по решению суда - прим. ТАСС) растет и, собственно, уже $2,58 млрд", - сказано в сообщении компании в Faсebook.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) 28 февраля вынес решение по спору, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. С учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа на Украину российская сторона в итоге должна уплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза". По утверждению главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, российской стороне ежедневно насчитывается пеня в размере около полмиллиона долларов за невыплату долга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал решение Стокгольмского арбитража о выплате Украине "асимметричным" и нарушающим баланс интересов сторон. А 5 марта компания направила "Нафтогазу" официальное уведомление о начале в Стокгольмском арбитраже процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.