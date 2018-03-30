Аграрии Кубани планируют побить рекорд по урожаю зерна за счет российских семян

КРАСНОДАР, 30 марта. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Краснодарского края в 2018 году планируют получить рекордные 15 млн тонн зерновых благодаря семенам российской селекции, которые лучше адаптированы к местным условиям и дают больший урожай, сообщил ТАСС в пятницу замгубернатора региона Андрей Коробка.

Ранее сообщалось, что Россия получила по итогам 2017 года рекордный урожай - 134,1 млн тонн зерновых, в 2018 году Минсельхоз прогнозирует урожай не менее 110 млн тонн. Краснодарский край традиционно является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2017 году урожай зерновых составил 14,7 млн тонн - на уровне предыдущего года, когда установили рекорд, это около 10% от суммарного объема урожая зерновых в стране.

"В этом году мы планируем собрать не менее 15 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Большие и качественные урожаи стали возможны во многом благодаря масштабной селекционной работе кубанских ученых. Многосортие позволяет расширить сроки проведения посева и уборки, снизить нагрузку на сельхозтехнику. Выведенные кубанскими учеными сорта и гибриды занимают порядка 62% от посеянных площадей зерновых культур в Ставрополье, 50% - в Ростовской области, выращиваются в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областях, в странах СНГ", - сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что под урожай 2018 года было посеяно 1,6 млн га озимых культур, из них 1,4 млн га пшеница. В ходе весенней посевной кампании еще 1,9 млн га будет засеяно яровыми культурами. В том числе яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами - 885,9 тыс. га, техническими культурами - 813,1 тыс. га, овощными культурами - 49,4 тыс. га, кормовыми культурами - 162,7 тыс. га.

Посевные работы уже стартовали. В частности, Краснодарский край первым в России приступил к севу сахарной свеклы. "В 2018 году планируется засеять 203 тыс. га (на 3,1 тыс. га больше, чем годом ранее - прим. ТАСС). Кубань - один из крупнейших среди регионов РФ производителей сахарной свеклы, ежегодно край дает около 25% общего производства в стране", - отметил Коробка.

По данным регионального Минсельхоза, в 2017 году урожай сахарной свеклы в Краснодарском крае составил 9,9 млн тонн. С учетом сырья Ростовской области и Ставропольского края сахарные заводы Кубани произвели рекордные 1,5 млн тонн сахара.