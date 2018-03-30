Песков: в Кремле идеальная дисциплина с подачей деклараций о доходах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и все чиновники Кремля, на которых распространяется соответствующее требование, подали декларации о доходах за 2017 год, как и положено по закону, до 1 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Абсолютно", - ответил Песков на вопрос, соблюдены ли в Кремле правила подачи деклараций. Он отметил, что "в этом плане система работает не первый год, и очень жестко караются те, кто не выполняют требования". "Поэтому здесь в данном случае дисциплина идеальная", - оценил пресс-секретарь главы государства.

По закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

По документам 2017 года, Путин заработал в 2016 году 8 млн 858 тыс. 432 рубля, что на 33 тыс. рублей меньше дохода главы государства в 2015 году, то есть средний ежемесячный доход главы государства составлял 738 тыс. рублей.

Среди руководства Администрации президента наибольший доход в 2017 году задекларировал первый заместитель руководителя Администрации Сергей Кириенко - 85 млн 486 тыс. 900 рублей. Однако большая часть этого дохода, очевидно, была получена им на прежнем месте работы - в госкорпорации "Росатом", которую он возглавлял до октября 2016 года. На работу же в Кремле из отчетного периода у него пришлось лишь три месяца. Самый скромный доход за 2016 год в Кремле показала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - около 2,8 млн рублей. Доход руководителя администрации Кремля Антона Вайно составил в 2016 году 9,64 млн рублей, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил доход в 12,8 млн рублей.

Указ президента

Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году. С тех пор сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров, работников администрации Кремля, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах. В 2013 году вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах - о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если ее сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последних года. Рассказывать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка.

В том же году был введен запрет на владение чиновниками, парламентариями и кандидатами на выборные посты банковскими счетами и финансовыми инструментами за рубежом. При этом наличие заграничной недвижимости допускается, однако вся она подлежит декларированию.