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Генпрокуратура изучает данные на бизнесмена Капчука, желающего вернуться в Россию

Экономика и бизнес
30 марта, 14:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

В отношении бывшего депутата палаты представителей Заксобрания Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей

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Сергей Капчук

Сергей Капчук

© Александр Алпаткин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура получила данные на бизнесмена Сергея Капчука, который попал в список предпринимателей бизнес-омбудсмена Бориса Титова, желающих вернуться в Россию. Об этом в среду журналистам сообщил генпрокурор Юрий Чайка, проводивший совещание в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в отношении Капчука (бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области) было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. Он скрывается в Великобритании от российского правосудия, но изъявил желание вернуться на Родину. "Нам только поступило обращение от уполномоченного по защите прав предпринимателей по Капчуку. Мы сейчас этот вопрос изучаем", - сказал Чайка.

3 февраля бизнес-омбудсмен сообщил, что президенту РФ передан список скрывающихся в Великобритании предпринимателей, желающих вернуться на Родину, который включает более 15 человек. По мнению уполномоченного, судебные дела этих бизнесменов можно пересмотреть.

Помимо Капчука, в этот список вошли Алексей Шматко (бизнесмен из Пензы, в 2012 году объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере), Азамат Кильгушев (экс-директор ООО "Урало-Поволжская строительная компания"), Георгий Трефилов (основатель и экс-совладелец обанкротившегося холдинга "Марта"), Алексей Бажанов (экс- замминистра сельского хозяйства), Василий Дякун (экс-учредитель и совладелец банка "Сириус", известного под прежним названием "Единый строительный банк"), бизнесмены Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Леонид Кураев, Евгений Петров, Владимир Зюзин и другие.

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