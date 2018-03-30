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"Опора России" планирует поднять на Ялтинском форуме тему легализации крымского бизнеса

Экономика и бизнес
30 марта, 15:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

Президент организации проблемами региона назвал большое количество "теневого малого, микробизнеса"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" планирует поднять на предстоящем Ялтинском экономическом форуме тему легализации малого и среднего бизнеса в Республике Крым и городе Севастополь. Об этом сообщил ТАСС в пятницу президент организации Александр Калинин.

"Я общался с предпринимателями и в Севастополе, и в Крыму. Могу сказать, что в новых субъектах Федерации предпринимательское сообщество достаточно активно, там очень много малого бизнеса. Одна из проблем в Республике Крым и городе Севастополь - очень много теневого малого, микробизнеса, легализации которого будет посвящена одна из тем предстоящего Ялтинского экономического форума", - сказал собеседник агентства в рамках совещания в Екатеринбурге с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

"Мы примем участие в форуме, где поднимем вопрос о легализации крымского бизнеса", - сказал Калинин.

По его словам, в украинский период Крыма представители малого бизнеса не стремились сделать свое дело законным.

"Мы за то, чтобы представители малого и микробизнеса легализовались, так как воздвигают опасные с точки зрения пожарной безопасности объекты. Проблему легализации теневого бизнеса мы обсуждали с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Мы будем более плотно работать в этом направлении с крымским бизнесом", - отметил президент организации.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, при этом количество иностранных представителей на ЯМЭФ возрастет в 2,5 раза, до 500 человек.

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Чайка, Юрий Яковлевич Аксенов, Сергей Валерьевич Овсянников, Дмитрий Владимирович
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