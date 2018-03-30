Spiegel: BMW отзовет более 11 тыс. машин из-за механизмов, искажающих показатели выбросов

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Федеральное ведомство автомобильного транспорта ФРГ распорядилось отозвать более 11 тыс. люксовых моделей BMW из-за установки на них механизмов, искажающих показатели выбросов вредных веществ. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel.

Отзыв касается моделей 750d и M550d. Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер обосновал такой шаг необходимостью заменить "недопустимые устройства" в двигателях.

Der Spiegel напомнил, что до сих пор концерн BMW отрицал манипуляции с выбросами вредных веществ в атмосферу. Тем не менее на прошлой неделе сотрудники прокуратуры Мюнхена и полицейские провели обыски в штаб-квартире германского автопроизводителя по делу о махинациях. Как сообщили в ведомстве, существует подозрение, что BMW AG использовал запрещенный механизм, который корректировал показатели.

В феврале в концерне заявили, что около 11 тыс. дизельных автомобилей оснащены программой, искажающей показатели выхлопов. Она была изначально разработана для моделей X5 и X6, но впоследствии установлена на машинах 5-й и 7-й серий. В BMW утверждают, что "речь не идет о целенаправленных манипуляциях": по их словам, директива об установке ПО была выпущена по ошибке.