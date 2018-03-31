Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 новинок представлены на открывшемся в Нью-Йорке международном автосалоне

Экономика и бизнес
31 марта, 4:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, марта. /ТАСС

Среди новых моделей внедорожники и кроссоверы от компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Ежегодный международный автосалон открылся в пятницу в Нью-Йорке. Как заявили организаторы, на выставке, проходящей в комплексе Jacob Javits Convention Center представлены около тысячи автомобилей, более 20 из них - впервые.

Среди новых моделей внедорожники и кроссоверы от компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac. Особое внимание журналистов и экспертов привлек, в частности, автомобиль Toyota RAV4 пятого поколения. По утверждению производителей, этот компактный кроссовер отличается от прошлых моделей удобством в управлении. В США в прошлом году продали более 400 тысяч RAV4.

Кроме того, в число новинок вошли модифицированные кроссоверы класса люкс Acura RDX и Cadillac XT4. Первый из автомобилей, как отмечают производители, оборудован, в частности, дополнительными системами безопасности. Салон второго отличается повышенной комфортабельностью.

По оценкам консалтинговой компании LMC Automotive, продажи внедорожников и кроссоверов в США, как ориентированных на обычных потребителей, так и премиум-класса, выросли более чем в два раза с 2010 года. Согласно прогнозам фирмы, этот рост замедлится, но продолжится по крайней мере до 2025 года.

Нью-йоркский международный автосалон считается одной из наиболее престижных в США выставок достижений автомобилестроительных корпораций. Он проводится ежегодно с 1900 года. Ожидается, что мероприятие в этом году посетят около миллиона человек. Автосалон продолжит работу до 8 апреля.

В 2017 году по итогам смотра лучшим автомобилем автосалона был признан внедорожник Jaguar F-Pace. Годом ранее этот статус получила Mazda MX-5, а в 2015 году - Mercedes-Benz C-Klass.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Антонов: спецслужбы США резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов
4
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
5
Источник: совладельца "Суммы" допросили в рамках трех дел о мошенничестве
6
В НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией
7
Досмотренный в лондонском аэропорту самолет "Аэрофлота" прибыл в Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники