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Кабмин распределил 2,5 млрд рублей регионам на монтаж временной инфраструктуры к ЧМ-2018

Экономика и бизнес
2 апреля, 7:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Средства распределены между 10 субъектами федерации

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ распределило 2,563 млрд рублей между десятью субъектами РФ на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений к чемпионату мира по футболу. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина,

"Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2563 млн рублей между 10 субъектами Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что на указанные цели в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено 2823 млн рублей. Нераспределенный остаток в 260 млн рублей подлежит перераспределению на другие цели программы подготовки к проведению чемпионата.

Чемпионат мира - 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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