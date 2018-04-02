Кабмин распределил 2,5 млрд рублей регионам на монтаж временной инфраструктуры к ЧМ-2018

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ распределило 2,563 млрд рублей между десятью субъектами РФ на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений к чемпионату мира по футболу. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина,

"Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2563 млн рублей между 10 субъектами Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что на указанные цели в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено 2823 млн рублей. Нераспределенный остаток в 260 млн рублей подлежит перераспределению на другие цели программы подготовки к проведению чемпионата.

Чемпионат мира - 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.