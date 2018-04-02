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Кабмин дополнительно распределил 6,1 млрд рублей регионам на развитие транспортной системы

Экономика и бизнес
2 апреля, 7:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

На ремонт и увеличение пропускной способности дорог всех уровней потратят 2,5 млрд рублей

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно распределяет 6,1 млрд рублей между 30 субъектами РФ на развитие автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина,

"В связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований фонда в 2017 году, подписанным распоряжением утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем объеме 6,1 млрд рублей 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - говорится в пояснительной записке к документу.

На реализацию особо важных для социально-экономического развития проектов направляется 2,1 млрд рублей; на ремонт и увеличение пропускной способности сети дорог всех уровней - 2,5 млрд рублей; на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений - 1,3 млрд рублей, а также 0,2 млрд рублей на финансирование деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

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