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Совет директоров АФК "Система" избрал новый состав правления

Экономика и бизнес
2 апреля, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В компании рассказали, что на заседании совета директоров также обсуждались вопросы развития корпорации, в настоящее время идет работа над новой стратегией

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет директоров АФК "Система" на заседании 31 марта утвердил новый состав правления. Новым CFO корпорации стал Владимир Травков из МТС, следует из списка правления, опубликованного на сайте компании. Председателем правления избран президент АФК Андрей Дубовсков.

Из состава правления вышли экс-президент АФК Михаил Шамолин, который перешел на пост главы Segezha Group, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, вице-президент, руководитель инвестиционного портфеля Леонид Моносов, вице-президент, руководитель комплекса корпоративных коммуникаций Евгений Чуйков, бывший вице-президент по безопасности Владимир Шукшин, вице-президент, руководитель инвестпортфеля АФК Михаил Черный, вице-президент по управлению персоналом Алексей Гурьев.

Таким образом, в состав вошли: вице-президент по безопасности Игорь Алешин, вице-президент по управлению персоналов Алексей Гурьев, вице-президент по стратегии Артем Засурский, управляющие партнеры АФК Алексей Катков, Олег Мубаракшин, Всеволод Розанов, Артем Сиразутдинов и Али Узденов, а также вице-президент по финансам и инвестициям Владимир Травков и вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин.

Кроме того, совет директоров утвердил Сергея Боева и Феликса Евтушенкова зампредами совета директоров "Системы". "Феликс Евтушенков становится заместителем председателя совета директоров, и тем самым переходит с операционного уровня управления корпорацией к стратегическому", - пояснил ТАСС представитель АФК Сергей Копытов. Он добавил, что Феликс Евтушенков в новой должности будет отвечать за вопросы долгосрочного планирования деятельности корпорации, экспансии в России и за рубежом, а также взаимодействия с ключевыми партнерами.

В АФК рассказали, что на заседании совета директоров также обсуждались вопросы развития корпорации. "В настоящее время идет работа над новой стратегией, в ее основе создание в периметре корпорации фондов, через которые будет осуществляться большинство инвестиций. Каждый из фондов будет иметь свой отраслевой фокус", - отметил представитель корпорации.

Несмотря на то, что создание специализированных фондов и наделение их полномочиями по принятию инвестиционных решений изменит структуру корпоративного управления, общие принципы стратегии останутся неизменными.

Годовое общее собрание акционеров АФК Система пройдет 30 июня 2018 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, определено 5 июня 2018 года.

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