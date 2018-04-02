РЖД в марте перевезли 90,2 млн человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Услугами ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в марте 2018 года воспользовались 90,2 млн пассажиров, что соответствует аналогичному периоду 2017 года, сообщается в пресс-релизе компании. В частности, в пригородном сообщении было отправлено 82,5 млн пассажиров (-1,1%), в дальнем следовании - 7,6 млн (+14,3%).

Пассажирооборот в марте достиг 8 млрд пассажиро-километров, что на 3,1% больше, чем годом ранее. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,5 млрд пассажиро-км (-1,3%), в дальнем следовании - 5,6 млрд пасс-км (+5,2%).

Всего за январь - март 2018 года отправлено 252 млн пассажиров (+3,2% к январю - марту 2017 года). Из них в дальнем следовании перевезено 22,1 млн пассажиров (+8,8%), в пригородном сообщении - 229,9 млн пассажиров (+2,7%).

Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с начала 2018 года вырос на 3,4% к уровню прошлого года и достиг 23,9 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот за три месяца составил 7 млрд пасс-км (+1,1%), в дальнем следовании - 16,9 млрд пасс-км (+4,3%).

По Московскому центральному кольцу в марте 2018 года перевезено 10,2 млн пассажиров, что на 11% больше, чем в марте прошлого года. Всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались более 166 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что перевозка пассажиров на сети РЖД в 2017 г. выросла на 7,8% и достигла 1,1 млрд человек. Из них поездами дальнего следования перевезено 102,3 млн пассажиров, что на 0,8% больше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - 1 млрд человек (+8,3%).