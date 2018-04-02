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Чистая прибыль Почта банка в 2017 году по МСФО выросла на 25%

Экономика и бизнес
2 апреля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Активы банка показали рост на 117%

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Почта банка по МСФО в 2017 году выросла на 25%, до 1,5 млрд рублей против 1,2 млрд рублей годом ранее, следует из материалов кредитной организации.

Активы банка показали рост на 117% и по итогам 2017 года составили 247,6 млрд рублей. Кредитный портфель вырос на 69%, до 196,2 млрд рублей. Портфель средств физлиц вырос до 170,2 млрд рублей против 36,6 млрд рублей по итогам 2016 года.

Объем инфраструктурного платежа "Почте России" составил 3,2 млрд рублей. В этом году за пользование инфраструктурой "Почты России" кредитная организация заплатит около 5 млрд рублей, сообщала в марте пресс-служба банка.

Ранее глава банка Дмитрий Руденко заявлял ТАСС, что за 2018 год банк планирует получить прибыль на уровне 2017 года.

Группа ВТБ и "Почта России" владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9% акций у каждого), еще две акции принадлежат главе Почта банка Дмитрию Руденко. Согласно данным ЦБ РФ, Почта банк занимает 31-е место по активам среди российских банков.

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