Финансовым директором "Магнита" назначили Елену Милинову

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Новым финансовым директором "Магнита" вместо Хачатура Помбухчана, который в феврале 2018 года назначен генеральным директором компании, назначена Елена Милинова. Об этом говорится в сообщении компании.

В релизе отмечается, что Милинова была финансовым директором X5 Retail Group с 2014 по 2016 год. В августе 2017 года стала финансовым директором аптечной сети "Мега Фарм", затем замдиректора по экономике и финансам инвестиционной компании Marathon Group.

В феврале ВТБ объявил о выкупе части пакета основателя "Магнита" Сергея Галицкого за 138 млрд рублей, сообщив, что сделка будет оплачена деньгами и закрыта после получения антимонопольного согласования. Совет директоров одобрил отставку Сергея Галицкого с поста главы "Магнита" и назначил на его место Побмухчана. Позднее ФАС одобрила покупку 29,1% акций ретейлера ВТБ.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году, является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России.

Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2017 года снизилась на 34,7%, до 35,5 млрд рублей. "Магнит" стал лидером российского рынка продуктового ретейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 году, опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 году наметился тренд на снижение темпов роста, а в 2016 году "Магнит" показал самый слабый рост выручки за всю историю публичности компании.