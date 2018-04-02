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Средняя цена нефти Urals в январе-марте выросла на 25,3%

Экономика и бизнес
2 апреля, 13:16 UTC+3

При этом в марте 2018 года средняя цена барреля Urals сложилась на уровне $63,68, что на 28% выше, чем годом ранее

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2018 года выросла на 25,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до $65,22 за баррель, говорится в сообщении Минфина России.

При этом в марте 2018 года средняя цена барреля Urals сложилась на уровне $63,68, что на 28% выше, чем годом ранее ($49,76 за баррель).

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что в 2013 году равновесная цена для платежного баланса России составляла около $100 за баррель нефти, в 2017 году - уже $40. В 2019 году Минфин намерен установить для бюджета равновесную цену нефти на уровне $40 за баррель, в 2018 году показатель равен $60.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, российский бюджет по итогам 2017 года получил от роста цены на нефть дополнительно 1,2 трлн рублей.

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